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الجزائر

الجزائر تضاعف ميزانية التجهيز في قطاع الشباب والرياضة “10 مرّات”

محمد عبد المؤمن
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الجزائر تضاعف ميزانية التجهيز في قطاع الشباب والرياضة “10 مرّات”
أرشيف
ملعب براقي ضمن الملف الجزائري لاحتضان كان 2025

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، عن مضاعفة ميزانية التجهيز في القطاع، بـ10 مرات، في مشروع قانون المالية 2023.

جاء ذلك في كلمة للوزير سبقاق مساء الأحد، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأوضح الوزير في كلمته، أن القيمة المالية المخصّصة للتجهيز، قد تضاعفت 10 مرات، مقارنة بميزانية السنة الجارية 2022.

وبلغت ميزانية التجهيز في قطاع الشباب والرياضة، 20 مليار دينار، في مشروع قانون المالية 2023، بعدما كانت في حدودي ملياري دينار في ميزانية 2022.

وقد ارتفعت ميزانية القطاع في المجمل، بنسبة 38 بالمائة. حيث ستقدّر بأكثر من 62 مليار دينار، بعدما كانت في حدود 45 مليار دينار، في الميزانية الجارية.

وأكد الوزير سبقاق، أن هذه المعطيات تأتي في إطار “تحضير ومشاركة مختلف المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرياضية المقبلة. إلى جانب استعداد الجزائر لاحتضان مواعيد رياضية هامّة”.

ومن بين هذه المواعيد الهامّة، ذكر سبقاق تنظيم بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين (شان 2023)،  وكأس أمم إفريقيا لفئة أقل من 17 سنة (شهر أفريل الماضي). والترشّح لتنظيم كاس أمم إفريقيا (كان 2025).

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