الجزائر تضمن تواجدها مع خماسي المقدمة في حال التأهل

بعد تعادل منتخب مصر أمام أنغولا

حتى التعادل أمام بوركينا فاسو سهرة الثلاثاء، سيكون كافيا للخضر، لأن يكونوا في مركز ضمن الخمسة الأوائل في القارة السمراء لتفادي ملاقاة كبار القارة ومنهم على وجه الخصوص السينغال والمغرب، وأيضا للاستقبال في المباراة الثانية في الدور الإقصائي الأخير أو ما يعرف بمباراة السد التي ستلعب في شهر مارس من السنة القادمة 2022.

حدث هذا بعد الفوز الكبير لرفقاء سعيد بن رحمة في القاهرة برباعية أمام منتخب جيبوتي، وأيضا بعد التعادل الذي عاد به الفراعنة من أنغولا، ومعلوم بأن مصر تحتل المركز السادس على المستوى القاري، بينما يحتل أشبال بلماضي المركز الرابع إفريقيا من خلال آخر ترتيب للفيفا، وكان المصريون منهزمين في أنغولا بهدفين نظيفين قبل أن يسترجعوا قواهم ويعادلوا النتيجة، وبهذا يكونون قد أضاعوا فرصتهم في التواجد مع أوائل القارة السمراء الخمسة، ويبقى أملهم الوحيد في حدوث مفاجأة من العيار الثقيل كأن تخرج نيجيريا أو الجزائر من التصفيات أمام منتخبي الرأس الأخضر أو بوركينا فاسو.

لا يعني الاستقبال في المباراة الثانية من مواجهتي السد الكثير، لأن ما بين مباراة الذهاب والإياب فترة قصيرة جدا، لن تزيد عن خمسة أيام، وسيكون الفريق الذي يستقبل المنافس على أرضه مجبرا على السفر مرتين، أي أن الخضر لو واجهوا في مباراة السد منتخب غانا مثلا، فإنهم سيضطرون لأخذ الطائرة في رحلة الذهاب إلى آكرا، من أجل لعب المباراة الأولى، ثم يعودون في نفس الطائرة إلى الجزائر من أجل استقبال منتخب غانا، بينما لا يقوم المنافس سوى برحلة واحدة تنقله إلى الجزائر، وعودته إلى بلده ستكون بعد لعب مباراة الإياب والانتهاء من المهمة.

أكيد أن الناخب الوطني جمال بلماضي لا يريد أن يفكر بهذه الطريقة، فهو سيلعب أمام بوركينا فاسو من أجل الانتصار وتسيّد الفوج بفارق خمس نقاط عن المنافس البوركينابي، ولن يهمه المنافس القادم، سواء كان كوت ديفوار أو غانا أو مصر أو الكامرون أو مالي، لأن هدف بلوغ كأس العالم في قطر، والتألق فيها، يتطلب تقبل القرعة والذهاب إلى أي مواجهة بنفس العزيمة والإصرار، خاصة أن مباراة السد ستلعب بعد منافسة كأس أمم إفريقيا في الكامرون التي ستقلب الموازين تماما كما حدث في مصر 2019 حينما ظهرت قوة كروية جديدة هي الجزائر.