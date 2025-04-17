-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجزائر تطالب بالانسحاب الفوري لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

الشروق أونلاين
  • 70
  • 0
الجزائر تطالب بالانسحاب الفوري لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
ح. م
ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع.

طالبت الجزائر بالانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية، وكل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا والاحترام الكامل لسيادة ووحدة وسلامة أراضيه.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، اليوم الخميس، 17 أفريل، قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، خلال كلمته، أن ليبيا تقف اليوم في مفترق طرق هام في تاريخها يتطلب تدخلا طارئا وصارما من الجهات الفاعلة المحلية والدولية على حد سواء.

ودعا بن جامع جميع الأطراف الليبية المعنية بالعمل مع بعثة الأمم المتحدة لتسوية الخلافات المرتبطة بقوانين الانتخابات من أجل التوصل إلى كسر الجمود السياسي في البلاد.

كما حث مجلس الأمن على تبوّء مسؤولياته التاريخية للوقوف جنبا إلى جنب مع ليبيا وتمكين شعبها من بناء مستقبل أكثر إشراقا.

كما وجه ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، دعوة إلى تقديم المساعدات اللازمة لمعالجة التحدّيات الخطيرة التي يواجهها الاقتصاد الليبي.

مقالات ذات صلة
بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تفضح فرنسا

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تفضح فرنسا

أسبوع مفتوح مع شركاء التربية حول القانون الأساسي

أسبوع مفتوح مع شركاء التربية حول القانون الأساسي

الفرنسيون يطلقون رصاصة الرحمة على العلاقات الثنائية!

الفرنسيون يطلقون رصاصة الرحمة على العلاقات الثنائية!

فيلم جزائري-هولندي تكريماً لـ “المفتش الطاهر”

فيلم جزائري-هولندي تكريماً لـ “المفتش الطاهر”

فتح 05 شعب أساسية للبكالوريا المهنية خلال سبتمبر المقبل

فتح 05 شعب أساسية للبكالوريا المهنية خلال سبتمبر المقبل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد