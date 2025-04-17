الجزائر تطالب بالانسحاب الفوري لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

طالبت الجزائر بالانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية، وكل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا والاحترام الكامل لسيادة ووحدة وسلامة أراضيه.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، اليوم الخميس، 17 أفريل، قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، خلال كلمته، أن ليبيا تقف اليوم في مفترق طرق هام في تاريخها يتطلب تدخلا طارئا وصارما من الجهات الفاعلة المحلية والدولية على حد سواء.

ودعا بن جامع جميع الأطراف الليبية المعنية بالعمل مع بعثة الأمم المتحدة لتسوية الخلافات المرتبطة بقوانين الانتخابات من أجل التوصل إلى كسر الجمود السياسي في البلاد.

كما حث مجلس الأمن على تبوّء مسؤولياته التاريخية للوقوف جنبا إلى جنب مع ليبيا وتمكين شعبها من بناء مستقبل أكثر إشراقا.

كما وجه ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، دعوة إلى تقديم المساعدات اللازمة لمعالجة التحدّيات الخطيرة التي يواجهها الاقتصاد الليبي.