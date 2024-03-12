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الجزائر

مطالب جزائرية بالتحقيق في اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين

الشروق أونلاين
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مطالب جزائرية بالتحقيق في اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين

 طالب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عمار بن جامع، بـ “ضرورة إجراء تحقيقات” حول الاعتداءات التي تطال الفلسطينيين في السجون الصهيونية.

وفي مداخلة له، خلال جلسة خاصة في الأمم المتحدة، قال عمار بن جامع “لا يمكننا أن نتحمل العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون في سجون الاحتلال”، مشدّدا على ضرورة “معاقبة مرتكبيها في حدود القانون”.

وقال بن جامع “يوجد أكثر من 3484 معتقلا إداريا دون محاكمة”، معربا عن أمله في “منح السيد باتل، الإذن بزيارة العديد من مراكز الاحتجاز حيث يتم انتهاك حقوق الإنسان في حق الفلسطينيين”.

مضيفا بأن “وجود السيدة باتل في غزة، كان سيمنحها فرصة لمعاينة حجم الانتهاكات التي يتعر لها الفلسطينيون من طرف قوات الاحتلال وبشكل مباشر، ونقلها للمجتمع الدولي، ومن شأن هذه المشاركة ان تساهم في رفع مستوى الوعي حول التحديات التي يواجهها الفلسطينيون”.

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