الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين

طرح الديوان الجزائري المهني للحبوب مناقصة دولية لشراء قمح الطحين، مع تحديد فترات الشحن خلال شهر جوان المقبل، بحسب ما أفاد به متعاملون أوروبيون.

وأوضح المتعاملون وفق ما نقلته رويترز أن المناقصة تتضمن شحنتين من مناطق التوريد الرئيسية، من بينها أوروبا، الأولى من 1 إلى 15 جوان، والثانية من 16 إلى 30 من الشهر ذاته، في حين يُشترط أن يكون الشحن قبل ذلك بشهر في حال كان مصدر القمح من أمريكا الجنوبية أو أستراليا أو الهند.

وحدد الديوان حجماً اسمياً قدره 50 ألف طن، غير أن المتعاملين أشاروا إلى أن الجزائر عادة ما تقوم بشراء كميات تفوق هذا الحجم بكثير في مثل هذه المناقصات، مؤكدين أن الموعد النهائي لتقديم العروض حُدد يوم غد الخميس.

وتُعد ضمن أبرز المشترين من الاتحاد الأوروبي، لاسيما فرنسا، غير أن موردين من روسيا ومنطقة البحر الأسود تمكنوا من توسيع حضورهم في السوق الجزائرية خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا التحول في سياق توتر دبلوماسي بين الجزائر وباريس، أسهم في تراجع شبه كامل لصادرات القمح الفرنسي نحو الجزائر منذ منتصف عام 2024.