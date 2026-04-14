الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد

الشروق أونلاين
الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد
أطلق الديوان الجزائري المهني للحبوب مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد، وفق ما أفاد به متعاملون أوروبيون، في خطوة تندرج ضمن جهود تأمين الإمدادات الغذائية وتعزيز المخزون الوطني.

وأوضح المتعاملون وفقًا لما نقلته رويترز أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار حُدد ليوم الأربعاء 15 أفريل، على أن تظل هذه العروض سارية إلى غاية يوم الخميس 16 أفريل.

وبحسب المعطيات ذاتها، يُرتقب تنفيذ عمليات الشحن على ثلاث دفعات موزعة بين الفترات الممتدة من 16 إلى 31 ماي، ومن 1 إلى 15 جوان، ثم من 16 إلى 30 جوان.

وأشار المصدر إلى أن القمح الصلد يمكن أن يكون من مناشئ اختيارية، في حين لفت إلى أن الكميات المعلنة في مثل هذه المناقصات تُعد غالباً رمزية، إذ تميل الجزائر في العادة إلى شراء كميات تفوق الحجم المطلوب في البداية.

وتأتي هذه المناقصة في سياق متابعة تطورات السوق الدولية للحبوب وضمان استقرار تموين السوق المحلية.

مقالات ذات صلة
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يطلق خدمة جديدة

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يطلق خدمة جديدة

الشركة الجزائرية القطرية للصلب: تصدير 185 ألف طن من منتجات الحديد منذ مطلع 2026

الشركة الجزائرية القطرية للصلب: تصدير 185 ألف طن من منتجات الحديد منذ مطلع 2026

مباحثات جزائرية مصرية لإطلاق مشروع إنتاج الحديد المختزل وتطوير صناعة الصلب

مباحثات جزائرية مصرية لإطلاق مشروع إنتاج الحديد المختزل وتطوير صناعة الصلب

عرض خاص من “تيرصام” لهذا العتاد الفلاحي

عرض خاص من “تيرصام” لهذا العتاد الفلاحي

دخول مصنع للواحق السيارات حيز الإنتاج خلال 2026

دخول مصنع للواحق السيارات حيز الإنتاج خلال 2026

توجه حكومي لتعميم نظام “SMSing” بين القطاعات.. ماذا وراء القرار؟

توجه حكومي لتعميم نظام “SMSing” بين القطاعات.. ماذا وراء القرار؟

