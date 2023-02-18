الجزائر تطرد وفد الكيان الصهيوني من قاعة قمة الإتحاد الإفريقي

تمكنت الجزائر مرة أخرى من إجهاض حضور ممثلي الكيان الصهيوني في أشغال قمة الإتحاد الإفريقي التي افتتحت السبت بأديس ابابا حيث تسلل سفير دولة الاحتلال مرفق بممثلة عن وزارة الخارجية للكيان إلى القاعة التي تحتضن أشغال الاجتماع باستعمال شارة مزورة كون المفوضية قامت بإلغاء الدعوة الموجهة للكيان من أجل حضور جلسة الافتتاح، حسب ما أكد مصدر من أديس ابابا للشروق أونلاين.

الوفد الجزائري المشارك في القمة تفطن لحضور وفد من الكيان الصهيوني في القاعة ومارس ضغطا من أجل طرد دبلوماسيي الاحتلال من القاعة كشرط لافتتاح الجلسة أو إلغاء انعقاد القمة كلية في حالة بقاء هذا الوفد ، يضيف ذات المصدر .

أمام الضغط الجزائري و الجنوب الإفريقي وجد رئيس المفوضية موسى فكي نفسه معزولا و مرغما على تلبية طلب الوفد الجزائري و الجنوب الإفريقي طلب من مدير ديوانه و مسؤول الأمن إخراج الدبلوماسيين غير المرغوب فيهم خارج القاعة وفق نفس المصدر وأمام تعنت الوفد الصهيوني و رفضه المغادرة حيث بقي في القاعة أكثر من 20 دقيقة، لجأ إطارات من المفوضية إلى طردهم بطريقة أقل ما يقال عنها أنها مهينة.

الحملة الجزائرية لمنع تغلغل الكيان الصهيوني في الجسد الإفريقي، أتت أكلها، للمرة الثانية، بعدما تمكنت، في المرحلة الأولى، برفقة جنوب إفريقيا، من إلغاء دعوة أرسلها رئيس المفوضية موسى فكي لسفير الكيان في أديس أبابا، أليلي أدماسو، لحضور أشغال القمة بصفته ممثلاً لدولة الاحتلال.

نجاح الدبلوماسية الجزائرية لم يتوقف عند إلغاء الدعوة فقط و طرد ممثلي الكيان من القاعة، لكن تعداه إلى شطب برمجة دراسة موضوع صفة الملاحظ التي منحت للكيان من جدول الأعمال كون مجموعة الدول السبعة التي تم تشكيلها السنة الماضية للنظر في الموضوع لم تجتمع و لم تقدم أي تقرير لمناقشته من قبل رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية خلال هذه القمة ما يجعل القرار المتخذ السنة الماضية و الذي بنص على تعليق صفة الملاحظ التي منحها رئيس المفوضية موسى فكي بقرار أحادي، ساري المفعول إلى غاية فتح الملف من قبل اللجنة سالفة الذكر و التي تعتبر الجزائر عضوا فيها ممثلة برئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.