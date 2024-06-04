الجزائر تطلب رفع البعثات الطبية الكوبية واتفاقية تعاون قريبًا

خاصة في طب العيون والنساء والتخدير والإنعاش والتصوير الطبي

بحث وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مع سفير جمهورية كوبا، إمكانية تعزيز البعثات الطبية الكوبية إلى الجزائر، خاصة في اختصاصات طب النساء والتوليد، التخدير والإنعاش، طب العيون وكذا التصوير الطبي، في إطار تنفيذ ما تنص عليه اتفاقية التعاون في مجال الصحة المقرر التوقيع عليها قريبا بين البلدين.

وجاء ذلك خلال استقبال سايحي، الثلاثاء بمقر الوزارة، سفير جمهورية كوبا هيكتور إيغارزا كابريرا، أين تحادث الطرفان حول طرق تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أنه خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الإدارة المركزية، الاثنين، تطرق الطرفان إلى “مستوى العلاقات التي تربط البلدين في ظل الحرص المشترك على تعزيزها بما يخدم المصلحة والتعاون الثنائي خاصة في المجال الصحي”.

كما تباحث الطرفان –يضيف البيان — حول “إمكانية الاستفادة من التجربة الكوبية في مجال الطب الوقائي (ترقية الطبيب المرجعي)” والذي أكد عليه سايحي من أجل “تعزيز الخدمات التي يقدمها قطاع الصحة في هذا المجال مع القيام بنشاطات وأعمال الكشف خاصة في تخصص طب العظام والرضوض، القدم السكري وطب العيون”.

كما ركزا على أهمية “توسيع مجال التكوين من خلال إنشاء خلية متخصصة، وذلك ضمن مجالات التعاون المقرر توسيعها بين البلدين خاصة ما تعلق منه بجانب الوقاية وتقديم الخدمات الصحية الجوارية بالنظر إلى التجربة الكوبية في هذا المجال والأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لهذه العملية”.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أهمية “الزيارة التي يقوم بها وزير صحة جمهورية كوبا إلى الجزائر نهاية سنة 2024 والتي –حسب ذات المصدر–ستساهم في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون بين البلدين كما ستشكل فرصة سانحة للتباحث مجددا حول فرص التعاون الثنائي التي يمكن إقامتها خاصة وإن تزامنت مع انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية-الكوبية”.