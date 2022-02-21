الجزائر تطلق أشغال آخر مقطع من طريق الوحدة الإفريقية

أعطى وزير الأشغال العمومية كمال ناصري إشارة انطلاق آخر شطر من مشروع طريق الوحدة الإفريقية بطول 7 كلم نحو الحدود مع النيجر.

وأكد الوزير أن هذا المشروع “يكتسي أهمية كبيرة لاستكمال إنجاز طريق الوحدة الإفريقية والذي قدمت الدولة الجزائرية جهودا معتبرة لاستكماله، وستعمل على تحسينه تدريجيا كلما توفرت الإمكانيات وسينجز آخر شطر منه (7 كلم) وفق معايير تقنية عالمية”.

وأكد في ذات السياق أن هذا المحور “ستكون لديه انعكاسات اجتماعية على ولايتي إن قزام و تمنراست و كذلك بالنسبة للمناطق المجاورة لدولة النيجر”.

وتطلب هذا المشروع القاعدي غلافا ماليا بقيمة تفوق 164 مليون دج، وحددت آجال إنجازه بمدة ثلاثة (3) أشهر، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.