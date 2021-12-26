الجزائر تطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية وهذه تفاصيله

أعلنت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، عبر موقعها الإلكتروني، عن إطلاق مناقصة لإنجاز مشروع انتاج طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط يحمل اسم “سولار 1000 ميغاواط”.

ويكمن هذا المشروع في تشكيل شركات ذات أغراض خاصة تتكفل بإنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط، على المستوى الوطني، بحيث ستنتج كل محطة ما بين 50 و300 ميغاواط.

وسيتم تقديم المواقع الموجهة للمشاريع إلى الشركات ذات الأغراض الخاصة من طرف الشركة الجزائرية للطاقات المتجددة “SHAEMS, SPA”، التي كلفتها الوزارة الوصية بدراسة طلبات العرض.

ويمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي المشاركة في هذه المناقصة، بمفرده أو في مجموعة، بحيث يقوم بتعبئة التمويلات اللازمة لإنجاز هذا المشروع، ويثبت مراجعه الناجحة في تطوير وإنشاء مشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية (إنتاج مستقل للكهرباء، خاصة من مصادر متجددة)، ويحوز على الإمكانات اللازمة لتنفيذ جميع الخدمات المطلوبة لهذا النوع من المشاريع.

هذا وينبغي للمستثمرين المهتمين ضمان تطوير المعدات وتمويلها وتصميمها وجلبها وكذا إنشاء هذه المحطات وتشغيلها وصيانتها، إضافة إلى إنجاز هياكل الإخلاء والتوصيل بشبكات الكهرباء ومن ثمة تسويق الكهرباء المنتجة من هذه المحطات.

وسيتم تسويق الكهرباء “من خلال عقد بيع وشراء الكهرباء (اتفاقية شراء الطاقة أو PPP)، المبرم لمدة تشغيل تبلغ خمسة وعشرين (25) سنة لكل محطة توليد، بين الشركات ذات الأغراض الخاصة والمشتري”.

ويشترط في المشاركة في المناقصة، حسب الوثيقة، “الامتثال للنسبة الأدنى من متطلبات المحتوى المحلي، حسب نوع المنتوج والخدمات المحلية”.

هذا وينبغي أن تتضمن عروض مشروع “سولار 1000 ميغاواط” عرضا تقنيا وآخر ماليا، يجب على المرشحين تقديمهما يوم 30 أبريل 2022 على الساعة 10:00 (بالتوقيت المحلي)، كآخر موعد ، بقاعة المحاضرات، البرج ب، مبنى حي شعباني، وادي حيدرة، الجزائر العاصمة.

وسيتم فتح العروض الفنية في نفس اليوم، فيما سيتم فتح العروض المالية لأولئك الذين تم قبول عروضهم الفنية في وقت لاحق.

للإشارة فإن هذه المناقصة التي تنظم لفائدة المستثمرين تندرج في إطار السياسة الوطنية للانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة، وتأتي تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ 26 فبراير 2017 المعدل والمتمم، الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية.