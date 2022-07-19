-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل “جمال بن سماعيل”
الجزائر

الجزائر تطلق الموقع الرسمي لـ”القمة العربية”

الشروق أونلاين
  • 340
  • 0
الجزائر تطلق الموقع الرسمي لـ”القمة العربية”

أطلقت الجزائر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”لقمة العربية” التي تحتضنها يومي 1 و2 نوفمبر 2022.

ويحتوي الموقع على العديد من الأبواب المعلوماتية، على غرار وثائق القمة، وجدول أعمال القمة، إلى جانب منصة لتسجيل الوفود المشاركة.

وأشرف على إنجاز الموقع الرسمي لقمة جامعة الدول العربية، مؤسسة دعم تطوير الرقمنة. وهي مؤسسة عمومية تهدف إلى تطوير مختلف المنصات الرقمية الحكومية في الجزائر.

وتحرص الجزائر، حسب ما يذكره الموقع الرسمي للقمة، على توفير جميع الشروط الضرورية “حتى تكون قمة الجزائر 2022 أول قمة عربية بدون ورق”.

مقالات ذات صلة
إسبانيا: الجزائر بلد موثوق في مجال الغاز كما عهدناه منذ 26 سنة

إسبانيا: الجزائر بلد موثوق في مجال الغاز كما عهدناه منذ 26 سنة

كابل بحري لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا.. انطلاقا من سواحل عنابة

كابل بحري لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا.. انطلاقا من سواحل عنابة

مقتل شاب طعنا أمام أنظار زوجته بباتنة

مقتل شاب طعنا أمام أنظار زوجته بباتنة

الجزائر تحاصر مناورات المخزن المبتذلة

الجزائر تحاصر مناورات المخزن المبتذلة

أحوال الطقس: أمطار ورعود تجتاح عديد الولايات

أحوال الطقس: أمطار ورعود تجتاح عديد الولايات

عصابة الدراجات النارية برياض الفتح في قبضة الأمن

عصابة الدراجات النارية برياض الفتح في قبضة الأمن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد