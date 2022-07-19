الجزائر تطلق الموقع الرسمي لـ”القمة العربية”

أطلقت الجزائر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”لقمة العربية” التي تحتضنها يومي 1 و2 نوفمبر 2022.

ويحتوي الموقع على العديد من الأبواب المعلوماتية، على غرار وثائق القمة، وجدول أعمال القمة، إلى جانب منصة لتسجيل الوفود المشاركة.

وأشرف على إنجاز الموقع الرسمي لقمة جامعة الدول العربية، مؤسسة دعم تطوير الرقمنة. وهي مؤسسة عمومية تهدف إلى تطوير مختلف المنصات الرقمية الحكومية في الجزائر.

وتحرص الجزائر، حسب ما يذكره الموقع الرسمي للقمة، على توفير جميع الشروط الضرورية “حتى تكون قمة الجزائر 2022 أول قمة عربية بدون ورق”.