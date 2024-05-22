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إلى جانب 15 دولة

الجزائر تطلق بيان التزامات “الأونروا” المشتركة

الشروق أونلاين
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الجزائر تطلق بيان التزامات “الأونروا” المشتركة
أرشيف
الأونروا

أطلقت الجزائر يوم الأربعاء، مع 15 دولة أخرى، بيانا حول الالتزامات المشتركة بدعم وتمويل وكالة “الأونروا”.

ويؤكد البيان، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، أهمية الدور المنوط بالوكالة الأممية، بعد الاعتداءات الممنهجة التي تعرضت لها من طرف سلطات الاحتلال.

وجاء في البيان، إن هذه الاعتداءات، تأتي في وقت يكون فيه سكان قطاع غزة، أحوج من أي وقت مضى، للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

ويشدّد البيان أيضا، على أن “الأونروا” هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة. إذ لا يمكن لأي منظمة أن تحلّ محلها بنفس القدر من الفعالية.

ويعرب في الوقت ذاته، عن فائق التقدير للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام “للأونروا”. لتفانيهما في خدمة ولاية الوكالة ورسالتها، بما يتفق مع المبادئ الإنسانية.

ووقعت البيان إلى جانب الجزائر ودولة فلسطين، كل من الأردن والكويت وسلوفينيا وبلجيكا والبرازيل وغيانا وإندونيسيا وإيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وقطر وجنوب إفريقيا وإسبانيا.

وفي أفريل الماضي، أعلنت الجزائر أنها ستقدّم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وفي 26 جانفي، علّق الاتحاد الأوروبي و18 دولة تمويلها للأونروا. بدعوى أن عددا من موظفيها كانوا بين المشاركين في عملية “طوفان الأقصى””، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في 7 أكتوبر 2023.

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