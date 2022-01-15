الجزائر تطلق مشروعا طاقويا ضخما

كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة البروفسور بن عتو زيان، أن الجزائر أطلقت مشروعا طاقويا ضخما سعته 1000 ميغاوات لفائدة المستثمرين المحليين أو الأجانب.

وأوضح الوزير، الجمعة، خلال مشاركته افتراضيا ضمن الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA، أن المشروع يأتي بالموازاة مع اعداد البرنامج الوطني للاستهلاك الذاتي وذلك باستهداف نسبة 30 بالمائة من الطاقة في حدود 2030.

وأضاف أن الجزائر شرعت في مشروع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر مع إطلاق دراسة لتحيدي كمونات الجزائر من هذه الطاقة ومجالات استعمالها.

الجزائر سترافق افريقيا في خفض مخاطر انبعاث الغازات

كما ذكر وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة البروفسور بن عتو زيان، إن الجزائر مستعدة للانخراط في أي مسعى يحفظ لإفريقيا حقها ويخفض من الآثار المناخية عليها رغم عدم مسؤوليتها في انبعاث الغازات “.

وأوضح الوزير، الجمعة، خلال مشاركته بشكل افتراضي ضمن الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA أن الجزائر تولي اهتماما بالغا لتعزيز الشراكة مع البلدان الإفريقية، وترافع دائما حول القضايا التي تهم القارة.

وتابع الوزير قائلا:”الجزائر على استعداد تام للانخراط في أي مسعى يحفظ لإفريقيا حقها وحق شعبها في الرفاهية الطاقوية، والتخفيض من الأثار المناخية عليها رغم عدم مسؤوليتها في إنبعاث الغازات الدفيئة “.