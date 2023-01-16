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اقتصاد

الجزائر تطلق مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح

الشروق أونلاين
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الجزائر تطلق مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح

نقلت وكالة رويترز عن تجار أوروبيين يوم الأحد، إن الديوان المهني للحبوب بالجزائر طرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين اللين للتوريد من مناشئ اختيارية.

وحسب الوكالة، طلبت المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف طن لكن الجزائر عادة ما تشتري في مناقصاتها أكثر بكثير من الكميات الاسمية المطلوبة.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو الثلاثاء 17 يناير كانون الثاني على أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 18 جانفي.

والقمح مطلوب للشحن خلال فترتين من الدول الرئيسية الموردة، بما في ذلك أوروبا، الأولى بين أول مارس  و15 مارس والثانية بين 15 و31 مارس. وفي حال كان المنشأ من أمريكا الجنوبية أو أستراليا يكون الشحن قبل ذلك بشهر.

المصدر: رويترز

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