الجزائر تطيح بنيجيريا من ريادة أكبر مصدري الغاز المسال في إفريقيا

أعلن تقرير اقتصادي أن نيجيريا فقدت مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال (GNL) في إفريقيا لصالح الجزائر حسب معطيات خاصة بشهر جانفي 2023.

وأظهر تحليل بيانات التدفقات من موقع Refinitiv Eikon، أحد أكبر مزودي البيانات في الوقت الفعلي في العالم، انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال في نيجيريا شهر جانفي، حيث تجاوزتها الجزائر، لتصبح أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في إفريقيا لأول مرة على الإطلاق على أساس شهري.

وأفاد تقرير للموقع: أنه في جانفي، تراجعت صادرات نيجيريا من الغاز الطبيعي المسال إلى حوالي مليون طن، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 35 بالمائة على أساس سنوي مقابل ارتفاع صادرات الجزائر التي وصلت حوالي 1.1 مليون طن”.

وحسب تقرير لمنظمة النفط العربية، توجهت صادرات الجزائر من الغاز المسال كافّة إلى الأسواق الأوروبية، في وقت تسعى فيه دول القارة العجوز إلى تنويع مصادر إمداداتها وزيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال.

وحسب التقرير، تأتي الجزائر على قائمة الدول ذات الموثوقية العالية في توفير إمدادات الغاز إلى عملائها، خاصة في أوروبا، التي سعت دولها خلال الأشهر الأخيرة إلى توقيع عدّة صفقات لزيادة الإمدادات مع شركة سوناطراك.

وعلى الرغم من توقّف ضخ الغاز عبر الخط الذي يربط الجزائر بإسبانيا مرورًا بالمغرب منذ أواخر عام 2021، استمر الغاز الجزائري بالتدفق إلى إسبانيا.

واستقبلت مدريد عدّة شحنات من محطتي سكيكدة وأرزيو خلال عام 2022، بالتزامن مع استمرار تشغيل خط “ميدغاز” الذي يربط الجزائر مع إسبانيا مباشرة دون المرور ببلد آخر، بحسب تقرير أوابك الذي أعدّه الخبير المهندس وائل حامد عبدالمعطي.

ورفعت الجزائر طاقة خط الأنابيب من 8 مليارات متر مكعب سنويًا إلى 10.5 مليار متر مكعب سنويًا، لتؤكد أهميتها بصفتها مورّدة رئيسة للغاز إلى السوق الإسبانية.

يُشار إلى أن الجزائر، خلال عام 2021، احتلّت المرتبة الرابعة بين قائمة أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بإجمالي 10.2 مليون طن، مستحوذة على حصة 13% من السوق الأوروبية، خلف روسيا التي جاءت في المرتبة الثالثة، وقطر في المركز الثاني، ثم الولايات المتحدة في المقدمة.