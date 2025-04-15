الجزائر تظفر بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي

ظفرت الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن جدارة واستحقاق بعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لعهدة تدوم ثلاث سنوات.

وحسمت الجزائر نتائج التصويت لصالحها بعدما حظيت بثقة 34 بلد إفريقي خلال الدور الثالث من الانتخابات، مقابل حصول دولة ليبيا على 15 صوت، بينما انسحب المغرب من هذه الانتخابات خشية تلقي هزيمة جديدة أمام الجزائر.

ويعد فوز الجزائر اعترافا بدورها ومكانتها، في ترقية السلم واستتباب الأمن في القارة الافريقية.

وشارك وزير الدولة وزير الخارجية أحمد عطاف، الثلاثاء، بأديس أبابا في مراسم افتتاح الدورة غير العادية الـ 24 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وحسب بيان للخارجية، فإن جدول أعمال هذه الدورة غير العادية يتضمن عددا من النقاط المتعلقة باستكمال الانتخابات الخاصة بالمقاعد والمناصب الشاغرة على مستوى أجهزة الاتحاد الإفريقي.

كما سيلتقي وزير الدولة وزير الخارجية بهذه المناسبة مع عدد من نظرائه الأفارقة ويتبادل الرؤى حول أبرز المسائل المطروحة على الصعيد الإفريقي، يضيف المصدر ذاته.