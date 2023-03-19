الجزائر تظفر بنيابة اللجنة التنفيذية لشبكة “عرب ماب”  

أعلن مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية عن التشكيل الجديد للجنة التنفيذية لشبكة “العرب ماب” برئاسة الإمارات وجاءت الجزائر نائبا لرئيس اللجنة.

وتضم اللجنة من الجزائر الدكتورة حورية خليفي – نائبا للرئيس والمهندس عامر الرفوع مقرر اللجنة ممثل المملكة الأردنية الهاشمية والدكتور حمود النغيمشي عضوا ممثل المملكة العربية السعودية والدكتورة سلوى عبد الحميد عضوا ممثل جمهورية السودان .

وتم انتخاب اللجنة بالتوافق خلال الجلسة الختامية للاجتماع الاقليمي العاشر للجان الوطنية العربية لبرنامج الانسان والمحيط الحيوي “الماب” الذي استضافته إمارة الفجيرة بالشراكة بين هيئة الفجيرة للبيئة واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم خلال الفترة من 14 حتى 16 مارس الحالي.

تم إطـلاق الشـبكة العربية لبرنامج الانسان والمحيط الحيوي (الماب) واللجنة التنفيذية لشبكة “عرب ماب”، فـي الأردن عـام 1997 لتعزيـز التعـاون بيـن اللجـان الوطنيـة لبرنامـج المـاب فـي المنطقـة العربيـة.

وتهـدف الشـبكة إلـى تعزيـز برنامـج المـاب علـى المسـتويين الإقليمـي والعالمـي مـن خـلال تـسمية محميـات محيـط حيـوي جديـدة وتنفيـذ الأهـداف الاسـتراتيجية للبرنامـج المتعلقـة بالتعليـم والتوعيـة والبحـث والتنميـة.

وتمثل الشبكة العالمية منصة لمجموعة من الشبكات الخاصة يضم كل منها محميات محيط حيوي ذو نظام إيكولوجي معين حيث تضمن هذه الأخيرة تبادل المعلومات بين الأقاليم وضمنها بشأن الممارسات الجيدة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي وإدارته والعيش بتناغم مع الطبيعة.