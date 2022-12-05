الجزائر تعبّر عن ارتياحها لتوقيع “الاتفاق السياسي” في السودان

تلقت الجزائر بارتياح كبير توقيع الأطراف السودانية على “الاتفاق السياسي الإطاري”. حسب ما أكده بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

واعتبر بيان الخارجية توقيع “الاتفاق السياسي” في السودان “خطوة حاسمة، من شأنها أن تعزز مسار التسوية السياسية للأزمة في البلاد”.

“كما تأمل الجزائر أن يستكمل هذا الاتفاق بخطوات أخرى، تضع حدا نهائيا لحالة الاحتقان السياسي الذي عرفه هذا البلد الشقيق“، يضيف البيان.

كما دعت الجزائر في بيان الخارجية إلى “تكريس كل الجهود من أجل الوصول بمسار التسوية إلى غاياته المنشودة. وأن يكون السودان ومصالح الشعب السوداني فوق كل اعتبار”.