الجزائر تعرب عن إدانتها “الشديدة” للاعتداءات التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين

جدّدت رفضها لسياسة التصعيد في المنطقة

أعربت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية يوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين.

وقالت الخارجية في بيانها إن “الجزائر تؤكد رفضها القاطع المساس بسيادة هذه الدول الشقيقة، وأمنها واستقرارها”.

كما تجدد البلاد “دعوتها لاحترام مبدأ سيادة الدول وسلامة أراضيها، الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة”. ورفضها “سياسة التصعيد في المنطقة، الذي من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار الدوليين”.

الجزائر تدين “بشدّة” محاولة استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيّرة

وفي 18 ماي الماضي، أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيّرة.

واعتبرت الخارجية الجزائرية في بيان، أن الاستهداف “تعدّ صارخ على أمن المملكة واستقرارها. وانتهاكا صارخا لسيادتها وللقانون الدولي”.

وجاء في البيان أن “الجزائر تجدّد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وضمان استقرارها”.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية يوم الأحد، عن “اعتراض وتدمير 3 مسيّرات. بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية”.

وأكد المتحدث أن “القوات السعودية تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين”. وقال إنها “ستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة، للردّ على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها”.