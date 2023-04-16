الجزائر تعرب عن “استغرابها العميق” من قرار لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

بشأن تعيين ممثلة "مزعومة" لاتحاد المغرب العربي

أعربت الجزائر في بيان للخارجية يوم الأحد، عن “استغرابها العميق” من قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد فقي بتلقي ما أسماه “أوراق الاعتماد” من دبلوماسية مغربية تقدّم نفسها على أنها “الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي”.

ووصف البيان هذا القرار بـ”السلوك غير المسؤول وغير المقبول”. لأنه يأتي بعد اعتراض السلطات الجزائرية على هذا “التعيين المزعوم”.

وأوضح بيان الخارجية أن تعيين الممثل الدائم لاتحاد المغرب العربي ليس من صلاحيات الأمين العام للاتحاد، منذ انتهاء ولايته بشكل نهائي في 1 أوت 2022.

كما أنه لم يتم التشاور مع الجزائر بشأن التعيين، الذي يتطلب، في هذه الحالة، التصويت بالإجماع من أعضاء الاتحاد، على مستوى مجلس وزراء الخارجية، يضيف البيان.

كما اعترضت الجزائر على مصطلح “مؤقت”. الذي استخدمته مفوضية الاتحاد الإفريقي “كخدعة قانونية للتعامل مع الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي”، يقول بيان الخارجية.

وأكدت الخارجية الجزائرية في ختام بيانها، أنها تتوقع من مفوضية الاتحاد الإفريقي “توضيح موقفها النهائي بشأن هذا الانتهاك الصارخ وغير المقبول للبروتوكول والقواعد القانونية”.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد فقي قد أعلن في تغريدة على تويتر، استلامه لما وصفه بـ”أوراق اعتماد (الدبلوماسية المغربية) أمينة سلمان، كممثلة دائمة لاتحاد المغربي العربي لدى الاتحاد الإفريقي”.