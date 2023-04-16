-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مراجعة منحة التقاعد وموسم الحج وشرطة العمران على طاولة مجلس الوزراء
العالم
بشأن تعيين ممثلة "مزعومة" لاتحاد المغرب العربي

الجزائر تعرب عن “استغرابها العميق” من قرار لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

الشروق أونلاين
  • 1489
  • 0
الجزائر تعرب عن “استغرابها العميق” من قرار لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
أرشيف
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

أعربت الجزائر في بيان للخارجية يوم الأحد، عن “استغرابها العميق” من قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد فقي بتلقي ما أسماه “أوراق الاعتماد” من دبلوماسية مغربية تقدّم نفسها على أنها “الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي”.

ووصف البيان هذا القرار بـ”السلوك غير المسؤول وغير المقبول”. لأنه يأتي بعد اعتراض السلطات الجزائرية على هذا “التعيين المزعوم”.

وأوضح بيان الخارجية أن تعيين الممثل الدائم لاتحاد المغرب العربي ليس من صلاحيات الأمين العام للاتحاد، منذ انتهاء ولايته  بشكل نهائي في 1 أوت 2022.

كما أنه لم يتم التشاور مع الجزائر بشأن التعيين، الذي يتطلب، في هذه الحالة، التصويت بالإجماع من أعضاء الاتحاد، على مستوى مجلس وزراء الخارجية، يضيف البيان.

كما اعترضت الجزائر على مصطلح “مؤقت”. الذي استخدمته مفوضية الاتحاد الإفريقي “كخدعة قانونية للتعامل مع الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي”، يقول بيان الخارجية.

وأكدت الخارجية الجزائرية في ختام بيانها، أنها تتوقع من مفوضية الاتحاد الإفريقي “توضيح موقفها النهائي بشأن هذا الانتهاك الصارخ وغير المقبول للبروتوكول والقواعد القانونية”.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد فقي قد أعلن في تغريدة على تويتر، استلامه لما وصفه بـ”أوراق اعتماد (الدبلوماسية المغربية) أمينة سلمان، كممثلة دائمة لاتحاد المغربي العربي لدى الاتحاد الإفريقي”.

مقالات ذات صلة
عسكر السودان يتقاتلون على الحكم

عسكر السودان يتقاتلون على الحكم

دراسة رسمية: تدهور مستوى معيشة 85 بالمئة من الأسر في المغرب

دراسة رسمية: تدهور مستوى معيشة 85 بالمئة من الأسر في المغرب

العثور على جثث 5 من طاقم مروحية عسكرية مفقودة في اليابان

العثور على جثث 5 من طاقم مروحية عسكرية مفقودة في اليابان

وقف مؤقت للمعارك في السودان “لأغراض إنسانية”

وقف مؤقت للمعارك في السودان “لأغراض إنسانية”

القضاء الفرنسي يرفض تبرئة المخزن من فضيحة بيغاسوس

القضاء الفرنسي يرفض تبرئة المخزن من فضيحة بيغاسوس

تقرير دولي يكشف تفاصيل الحياة الفاسدة لملك المخزن

تقرير دولي يكشف تفاصيل الحياة الفاسدة لملك المخزن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد