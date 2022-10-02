الجزائر تعرب عن تضامنها مع إندونيسيا بعد مقتل 174 شخصا في مباراة كرة قدم

أعربت الجزائر، الأحد، عن تضامنها مع إندونيسيا بعد مقتل 174 شخصا في مباراة لكرة الكرة على إثر تدافع الجماهير بشكل كبير.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها على فيسبوك: “تتقدم الجزائر بأخلص عبارات التعازي والمواساة لجمهورية اندونيسيا حكومة وشعبا على إثر حادث التدافع الذي خلف العديد من الضحايا والمصابين عقب مباراة لكرة القدم”.

وأضاف البيان: “كما تعرب الجزائر عن تضامنها التام مع اندونيسيا في هذه الظروف الأليمة”.

ولقي 174 شخصا مصرعهم فيما أصيب 180 آخرين في كارثة دموية بإندونيسيا نجمت عن تدافع الجماهير في مباراة لكرة القدم.

وبحسب ما أوضح قائد الشرطة في جاوة الشرقية، نيكو أفينتا للصحفيين، السبت، فإن مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب وأطلقت السلطات قنابل غاز ما تسبب في التدافع وحالات اختناق.

وأمر جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بإيقاف المباريات لحين اكتمال التحقيق.

وطالب ويدودو السلطات بإعادة تقييم إجراءات التأمين بمباريات كرة القدم وبأن تكون هذه “آخر كارثة تتعلق بكرة القدم في الوطن”.

وأصيب نحو 180 شخصاً أيضا خلال تدافع للجماهير أثناء أعمال شغب بمباراة في مالانج في واحدة من أسوأ كوارث ملاعب كرة القدم.

وأعلنت رابطة الدوري في وقت سابق عن توقف المسابقة لمدة أسبوع بعد الكارثة في ملعب كانجوروهان بينما قال الاتحاد الإندونيسي للعبة إنه سيبدأ تحقيقا في الأحداث.

وأوضح قائد شرطة مقاطعة جاوة الشرقية نيكو أفينتا للصحفيين أنه بعد المباراة، التي فاز فيها بيرسيبايا سورابايا 3-2 على أريما، اقتحم مشجعو الفريق الخاسر أرض الملعب وأطلقت السلطات قنابل غاز ما تسبب في التدافع وحالات اختناق.

وقال نيكو “تحولت الأمور إلى فوضى، بدأ المشجعون في مهاجمة الضباط وألحقوا أضرارا بسيارات” مضيفا أن التدافع حدث عند فرار الجماهير إلى بوابة للخروج.

أظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية تدفق المشجعين داخل الملعب واشتباكات وقنابل غاز بجانب صور لأشخاص فاقدين الوعي يحملهم مشجعون خرون.

ويحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في قواعده للسلامة أنه لا يجب استخدام الأسلحة أو “الغاز للسيطرة على الحشود” من جانب عناصر الأمن أو الشرطة.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من شرطة جاوة الشرقية عما اذا كانت تدرك هذه القواعد.

وقال يونس نوسي الأمين العام للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إن الفيفا طلب تقريراً عن الحادث وإنه تم إرسال فريق تابع للاتحاد إلى موقع الحادث للتحقيق.

وأبلغ مفوض لجنة حقوق الانسان في إندونيسيا رويترز أنها تخطط للتحقيق في تأمين الملعب واستخدام قنابل الغاز.

وانتقد فرع منظمة العفو الدولية في إندونيسيا الإجراءات الأمنية قائلاً “إفراط الدولة في استخدام القوة.. لاحتواء الجماهير أو السيطرة عليها في مثل هذه المواقف لا يمكن تبريره مطلقاً”.

وقال وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ عبر انستجرام إن مدرجات الاستاد امتلأت بأكثر من سعتها، مشيرا إلى طرح 42 ألف تذكرة للبيع رغم أن الاستاد يسع 38 ألف شخص فقط.

وتستضيف إندونيسيا كأس العالم تحت 20 عاماً في ماي وجوان العام المقبل، وهي ضمن ثلاث دول تطلب استضافة كأس سيا العام المقبل بعد انسحاب الصين.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم ل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان إنه “شعر بصدمة كبيرة وبحزن شديد لسماع هذه الأخبار المأساوية القادمة من إندونيسيا التي تعشق كرة القدم” وقدم تعازيه للضحايا وأسرهم وأصدقائهم.