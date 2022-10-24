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الجزائر تعرب عن قلقها إزاء الأحداث في السودان

الشروق أونلاين
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الجزائر تعرب عن قلقها إزاء الأحداث في السودان
أرشيف
أحداث السودان

أعربت الجزائر عن قلقها إزاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المناطق في السودان، وما خلفته من خسائر فادحة في الأرواح.

وجاء في بيان للخارجية يوم الإثنين، أن الجزائر “تتقدم بخالص تعازيها لأسر الضحايا، وتجدد تضامنها مع السودان قيادة وحكومة وشعبا في هذه الظروف الأليمة”.

ودعا بيان الخارجية الجزائرية الدول العربية والمجتمع الدولي “لتعزيز الدعم لهذا البلد الشقيق، نحو تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة شعبه وترابه”.

وأعلنت السلطات السودانية يوم الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 30 يوما بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، بعد مقتل أكثر من 200 شخص في صراع قبلي.

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