الجزائر تعرب عن قلقها الشديد إزاء الاعتداءات التي وقعت في باماكو

أعربت الجزائر عن قلقها الشديد حيال الاعتداءات التي وقعت في العاصمة المالية باماكو، مجددة التأكيد على ضرورة زيادة تعبئة المجتمع الدولي بأسره من أجل الوقاية من الارهاب و القضاء عليه.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الجمعة، أن “الجزائر التي تدين الإرهاب في كل مكان و في جميع الظروف، تعرب عن بالغ قلقها ازاء الاعتداءات التي وقعت في باماكو”.

وأضاف بأن”هذا التطور يؤكد مرة أخرى ضرورة زيادة تعبئة المجتمع الدولي بأسره للوقاية من الارهاب والقضاء عليه”.

وختم البيان أن”الجزائر تبرز الأهمية الإستراتيجية للتنفيد الفعال والدؤوب لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بجميع مكوناته”.

وتدعو الأطراف الموقعة الى تجديد التزامها في هذا الصدد والبقاء متحدين لرفع جميع التحديات معا”.