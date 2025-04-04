الجزائر تعرض بجنيف مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد

قدم الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان الجمعة، بجنيف مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد، مؤكدا أن مكافحة هذه الآفة هي معركة من أجل حقوق الإنسان.

وفي مداخلة له أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية من مخاطر الألغام والمساعدة على نزعها، أكد السيد بلادهان يقول: باسم المجموعة الرئيسية المكونة من جنوب إفريقيا وكرواتيا وموزمبيق والبيرو والمملكة المتحدة وفانواتو وبلدي الجزائر، يسعدني أن أقدم مشروع القرار L.21 المعنون “أثر الألغام المضادة للأفراد على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان”.

وأوضح أن المجموعة اعتمدت في إعدادها لمشروع القرار هذا، مقاربة بناءة وشاملة وشفافة، مؤكدا أن الهدف المنشود من هذه المبادرة هو التفاف المجلس حول هذه المسألة التي تتجاوز الاعتبارات السياسية وتستدعي تحركا جماعيا تضامنيا.

من جهة أخرى، أوضح السيد بلادهان أن “المجموعة فخورة باعتمادها لمقاربة بناءة وشاملة وشفافة.

لقد أجرينا مشاورات مفتوحة وتفاعلية مع جميع الوفود لضمان استفادة هذه المبادرة من دعم واسع علما أن هدفنا هو التفاف المجلس حول هذه القضية الحاسمة التي تتجاوز الاعتبارات السياسية وتستدعي تحركا جماعيا تضامنيا”.

كما أردف يقول إن مكافحة الألغام المضادة للأفراد هي معركة من أجل حقوق الإنسان لا يمكن أن تتم بشكل فعال إلا في إطار تعاون دولي.

وأكد ممثل الجزائر الدائم من جهة أخرى أن تأثير الألغام متعدد وعميق وينتهك أقدس حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

وأضاف أن “هذه الأسلحة، التي تصيب في المقام الأول المدنيين، لاسيما الأطفال، تنتهك أقدس الحقوق وهو الحق في الحياة.

كما أنها تعرض الحق في الأمن للخطر من خلال خلق مناخ من الخوف الدائم في المناطق المتضررة”.

وأضاف أن هذه الأسلحة “تعيق الحق في حرية التنقل من خلال تحويل الأراضي والطرق والقرى إلى كمائن موت”، مشيرا إلى أن عواقب هذه الألغام لا تؤثر على حياة الإنسان فحسب، بل تؤثر أيضا على البيئة.

واسترسل يقول أنه بالإضافة إلى عواقبها الإنسانية المأساوية، تمثل الألغام المضادة للأشخاص آفة بيئية حقيقية. إذ يسبب وجودها تدهورا كبيرا في الأنظمة البيئية، ويعيق جهود التنمية المستدامة في المناطق المتضررة.

وأشار في هذا الصدد إلى أنها “تشكل عبئا ثقيلا على الأنظمة الصحية، التي تعاني في مجال التكفل بآلاف الجرحى ومبتوري الأطراف، وخاصة في البلدان النامية”.