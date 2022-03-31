الجزائر تعرض تجربة المصالحة الوطنية على تشاد

قدّم الأمين العام لرابطة علماء وأئمة ودعاة دول الساحل لخميسي بزاز، عرضا حول “التجربة الناجحة للمصالحة الوطنية في الجزائر”. في المؤتمر الدولي الـ15 للرابطة بالعاصمة التشادية نجامينا.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، ينظّم مؤتمر الرابطة تحت شعار “دور الأئمة والدعاة في تعزيز مبادئ الحوار والمصالحة في دول الساحل”.

وشارك في المؤتمر ممثلو الدول الأعضاء الثمانية، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومفتي الجمهورية التشادية. إلى جانب مستشاري الرئيس التشادي.

وقد وجّه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لدولة التشاد محمد خاطر عيسى بالمناسبة، شكره للجزائر “التي تعدّ نبراسا للحرية”.

كما أشاد عيسى بعلماء الرابطة الجزائريين “الذين يقاسمون تجربة بلدهم الرائدة في مجال المصالحة الوطنية مع إخوانهم التشاديين”.

وأشار ذات المتحدث في كلمته إلى استعداد بلاده لتنظيم الحوار الوطني الشامل للسلام. من أجل “إقامة الدولة على مرتكزات صلبة تمكّنها من أخذ مكانتها في العالم”.