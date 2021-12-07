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المدير العام لمجمع الشروق
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الحالة الجوية: استقرار مؤقت عبر كافة الولايات
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الجزائر تعرض تجربتها بإيطاليا
الشروق أونلاين
2021/12/07
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