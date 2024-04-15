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الجزائر
الدورة الـ 27 للجنة الأمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا في خدمة التنمية

الجزائر تعرض تجربتها في دعم المقاولاتية والمواهب بسويسرا

الشروق أونلاين
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الجزائر تعرض تجربتها في دعم المقاولاتية والمواهب بسويسرا
ح.م
ياسين وليد مع ريبيكا غرينسبان

يشارك وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ابتداء من الإثنين، في أشغال الدورة الـ 27 للجنة الأمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا في خدمة التنمية بجنيف السويسرية.

وتأتي مشاركة الوزير في هذه الدورة، حسب ما ذكره بيان للوزارة، بدعوة من رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) ريبيكا غرينسبان.

وألقى الوزير وليد كلمة في الاجتماع الوزاري المنظم على هامش الدورة. عرض من خلالها “جهود الجزائر المتعددة لدعم الابتكار والتكنولوجيا، والسياسات الحكومية لدعم مقاولاتية والمواهب”.

وقد ركّز الاجتماع الوزاري على “دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في تعزيز خطة عام 2030. والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة”.

وتطرح اللجنة في دورتها الحالية موضوعي “البيانات من أجل التنمية”، و”التعاون العالمي في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية”.

كما ستقوم اللجنة بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة مخرجات “القمة العالمية لمجتمع المعلومات” على المستويين الإقليمي والدولي. والاستماع إلى عُروض حول السياسات الحكومية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

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