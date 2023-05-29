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الجزائر

الجزائر تعرض تجربتها في نزع الألغام لـ50 دولة إفريقية

الشروق أونلاين
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الجزائر تعرض تجربتها في نزع الألغام لـ50 دولة إفريقية
أرشيف
نزع الألغام

تحتضن الجزائر يوم الثلاثاء ملتقى دوليا لعرض التجربة الجزائرية في نزع الألغام المضادة للأفراد، بحضور مشاركين من 50 دولة إفريقية.

الملتقى تحت عنوان “من أجل إفريقيا آمنة، الجزائر تجربة رائدة في مكافحة الالغام المضادة للأفراد”. وهو يأتي في إطار نشاطات اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام.

وينظم الملتقى على مدار يومين من قبل وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والخارجية، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

ويهدف هذا الملتقى حسب بيان للوزارة إلى “إبراز ثقل المآسي والأضرار الناجمة عن حقول الألغام في الفترة الاستعمارية. وعرض نماذج لجهود الدول الإفريقية وتجاربها في مكافحة الألغام”.

“كما يشكل الملتقى فرصة لعرض التجربة الجزائرية في مجال حظر الألغام، والإشادة بها. من خلال إبراز جهودها في مجال تطهير المناطق المملوءة بالألغام وتوفير الإمكانات البشرية والمادية الضرورية للتكفل بضحايا هذه المتفجرات”.

وخلّف الاستعمار الفرنسي في الجزائر نحو 11 مليون لغم على طول خطي شال و موريس. وقد أحصت 7300 ضحية لتفجّر هذه الألغام إلى غاية 2021.

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