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الجزائر

الجزائر تعرض تقريرها الشامل حول حقوق الإنسان بجنيف

ك.ل
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الجزائر تعرض تقريرها الشامل حول حقوق الإنسان بجنيف

قدمت الجزائر، الجمعة بجنيف السويسرية، تقريرها الدوري الشامل الرابع في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان، حسب ما أورده، يوم الخميس بيان لوزارة العدل.

وأوضح المصدر أن “الوفد الوطني الجزائري متعدد القطاعات، برئاسة وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، قدم التقرير الدوري الشامل الرابع للجزائر في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 بمدينة جنيف بسويسرا”.

وذكر ذات المصدر أن الجزائر قد قدمت، في هذا الإطار، ثلاثة تقارير دورية، آخرها التقرير المقدم بتاريخ 8 ماي 2017.

ويعد الاستعراض الدوري الشامل آلية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 251/60 المؤرخ في 15 مارس 2006 ويتضمن عرض الدول لوضعية حقوق الإنسان فيها والإجراءات المتخذة من طرفها لحماية هذه الحقوق وترقيتها ورفع التحديات والعراقيل التي تواجه تجسيدها بشكل كامل، كما يتضمن أيضا تقاسم أفضل لممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.

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