الجزائر تعرض شراكات واسعة مع الجانب الروسي في قطاع المناجم
أكد وزير الطاقة محمد عرقاب الخميس، رغبة الجزائر في رؤية الشركات الروسية تشارك بقوة في تطوير القطاع المنجمي بالجزائر، الذي يتوفر على عدة فرص للاستثمار والشراكة .
بيان وزارة الطاقة
استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب ، اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 ، بمقر دائرته الوزارية السيد أليكسي ديسياتكين ، المدير العام لشركة “SA Zarubezhgeologia” الروسية (شركة عمومية متخصصة في مجال المناجم والجيولوجيا).
يأتي هذا الاجتماع عقب انعقاد اليوم الإعلامي لترقية الاستثمار المنجمي الذي نظمته وزارة الطاقة والمناجم ، الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 ، تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، وكذلك بعد عدة اجتماعات عقدت مع مسؤولي قطاع المناجم في الجزائر والفاعلين الرئيسيين في هذا المجال من وكالة ANAM و ASGA ومجمع مناجم الجزائر(منال).
وخلال هذا اللقاء ، رحب وزير الطاقة والمناجم بالعلاقات التقليدية مع الشركات المنجمية الروسية ، وإبرام مذكرة تفاهم مع مجمع مناجم الجزائر ، وعرض فرص الاستثمار والشراكة التي يتيحها قطاع المناجم بالجزائر، متمنيا رؤية مشاركة الشركات الروسية في تطوير القطاع المنجمي بالجزائر.
قال السيد أليكسي ديسياتكين ، إنه راضٍ عن جودة العلاقات بين “SA Zarubezhgeologia” والشركات المنجمية الجزائرية وأعرب عن اهتمام شركته باستغلال جميع فرص الأعمال والاستثمار ، ولا سيما في مجال البحث ، واستكشاف واستغلال الموارد المعدنية ، ورسم الخرائط ، الجيوفيزياء المحمولة جواً والمعادن والأتربة النادرة وتحويل الموارد المعدنية والليثيوم وغيرها.