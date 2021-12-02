-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الجزائر تعرض شراكات واسعة مع الجانب الروسي في قطاع المناجم

الشروق أونلاين
  • 190
  • 0
الجزائر تعرض شراكات واسعة مع الجانب الروسي في قطاع المناجم
ح.م
جانب من اللقاء

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب الخميس، رغبة الجزائر في رؤية الشركات الروسية تشارك بقوة في تطوير القطاع المنجمي بالجزائر، الذي يتوفر على عدة فرص للاستثمار والشراكة .

بيان وزارة الطاقة

استقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب ، اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 ، بمقر دائرته الوزارية السيد أليكسي ديسياتكين ، المدير العام لشركة “SA Zarubezhgeologia” الروسية (شركة عمومية متخصصة في مجال المناجم والجيولوجيا).
يأتي هذا الاجتماع عقب انعقاد اليوم الإعلامي لترقية الاستثمار المنجمي الذي نظمته وزارة الطاقة والمناجم ، الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 ، تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، وكذلك بعد عدة اجتماعات عقدت مع مسؤولي قطاع المناجم في الجزائر والفاعلين الرئيسيين في هذا المجال من وكالة ANAM و ASGA ومجمع مناجم الجزائر(منال).
وخلال هذا اللقاء ، رحب وزير الطاقة والمناجم بالعلاقات التقليدية مع الشركات المنجمية الروسية ، وإبرام مذكرة تفاهم مع مجمع مناجم الجزائر ، وعرض فرص الاستثمار والشراكة التي يتيحها قطاع المناجم بالجزائر، متمنيا رؤية مشاركة الشركات الروسية في تطوير القطاع المنجمي بالجزائر.
قال السيد أليكسي ديسياتكين ، إنه راضٍ عن جودة العلاقات بين “SA Zarubezhgeologia” والشركات المنجمية الجزائرية وأعرب عن اهتمام شركته باستغلال جميع فرص الأعمال والاستثمار ، ولا سيما في مجال البحث ، واستكشاف واستغلال الموارد المعدنية ، ورسم الخرائط ، الجيوفيزياء المحمولة جواً والمعادن والأتربة النادرة وتحويل الموارد المعدنية والليثيوم وغيرها.

مقالات ذات صلة
دمج “كناك” و”أناد”.. خطة لإنقاذ 120 ألف شاب!

دمج “كناك” و”أناد”.. خطة لإنقاذ 120 ألف شاب!

نتوقع صادرات مناجم بـ6 مليارات دولار في 2024

نتوقع صادرات مناجم بـ6 مليارات دولار في 2024

رجال أعمال يستعرضون منتجات “دي زاد” في صالون متيجة للإنتاج والتصدير

رجال أعمال يستعرضون منتجات “دي زاد” في صالون متيجة للإنتاج والتصدير

مسؤول بمديرية الجمارك يكشف قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات

مسؤول بمديرية الجمارك يكشف قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات

عقلي يدعو إلى التعجيل في دراسة قانون الاستثمار والعقار الصناعي

عقلي يدعو إلى التعجيل في دراسة قانون الاستثمار والعقار الصناعي

ملف تركيب السيارات في الجلسات الوطنية للاستثمار!

ملف تركيب السيارات في الجلسات الوطنية للاستثمار!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد