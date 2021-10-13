الجزائر تعرض على اليابان الاستثمار في هذه المجالات

عرض وزير الصناعة، أحمد زغدار، الأربعاء، على سفير اليابان بالجزائر أكيرا كونو الاستثمار في عدة مجالات خاصة التي تحوز فيها اليابان على خبرة واسعة.

وأوضح بيان للوزارة، الأربعاء، أن وزير الصناعة أحمد زغدار وأكد بأن أبواب التعاون والشراكة مفتوحة أمام المستثمرين اليابانيين في كل المجالات الصناعية وبالأخص الصناعات الإلكترونية والميكانيكية التي تحوز فيها اليابان تجربة واسعة من حيث التحكم في التكنولوجيا.

كما دعا الوزير، المؤسسات اليابانية إلى تكثيف تواجدها في الجزائر خاصة في ظل الإصلاحات الجوهرية والهيكلية، التي سيتم إدراجها على المنظومة القانونية للاستثمار وما ستوفره من استقرار وجاذبية وامتيازات، بالإضافة إلى سهولة دخولها إلى السوق الإفريقية في إطار منطقة التبادل الحر الإفريقية.

ومن جانبه، أبدى السفير الياباني الاهتمام البالغ للمؤسسات اليابانية للاستثمار لاسيما في ظل منطقة التبادل الحر الإفريقية.