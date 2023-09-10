الجزائر تعرض مخططا طارئا لمساعدة الشعب المغربي

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، الأحد، أن الجزائر عرضت مخططاً طارئاً في حال قبول المغرب الطلب لمساعدة الشعب المغربي المتضرر من آثار الزلزال العنيف.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية: