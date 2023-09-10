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الجزائر

الجزائر تعرض مخططا طارئا لمساعدة الشعب المغربي

الشروق أونلاين
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الجزائر تعرض مخططا طارئا لمساعدة الشعب المغربي
الخارجية الجزائرية

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، الأحد، أن الجزائر عرضت مخططاً طارئاً في حال قبول المغرب الطلب لمساعدة الشعب المغربي المتضرر من آثار الزلزال العنيف.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية:

في إطار المساعدة اللوجستية والمادية المستعجلة التي أبدت البلاد استعدادها لتوفيرها للشعب المغربي الشقيق من أجل مواجهة مخلفات الزلزال العنيف، تعرض الجزائر، في حالة قبول المملكة المغربية لعرضها، إرسال فريق تدخل من الحماية المدنية على جناح السرعة، يضم 80 منقذا متخصصا

ويتكون فريق التدخل هذا من “فريق للإنقاذ والبحث، وفريق طبي، وفرقة سينوتقنية متخصصة في البحث على الأشخاص تحت الأنقاض، إضافة إلى مساعدات إنسانية أولية، على غرار الخيم وأسرة المخيمات والأغطية”.

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