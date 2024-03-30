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الجزائر
المفتي والقاضي الشرعي اللبناني:

الجزائر تعرف نهضة علمية وتطورا حضاريّا

خ.م
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الجزائر تعرف نهضة علمية وتطورا حضاريّا
ح.م

أثنى المفتي والقاضي الشرعي اللبناني الشيخ أسامة عبد الرزاق الرفاعي على النهضة العلمية التي تعرفها الجزائر، والتي لمسها من خلال زياراته الدورية، إلى جانب التطور الحضاري، معتبرا أن تدشين جامع الجزائر يمثل المعلم الأبرز الذي يؤكد على هوية الجزائر ويعرف بها.
وجاء ذلك خلال استقباله من طرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، السبت بالجزائر العاصمة، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بهدف دعم الفكر الوسطي.
وفي تصريح صحفي عقب الاستقبال الذي جرى بمقر الوزارة، رحب بلمهدي بضيف الجزائر، مثنيا على خصاله باعتباره “أحد العلماء والدعاة المميزين بحضورهم الفعلي في توجيه الطلبة والناس إلى ما يصلح شأنهم في الدين والدنيا”، مبرزا أن الزيارة تأتي “لتبادل الخبرات والتناصح فيما يهم الأمة الاسلامية، وتبادل التجارب ليكون كل طرف سندا للآخر”.
من جهته، أبرز الشيخ أسامة عبد الرزاق الرفاعي، أن الزيارة “تأتي لمزيد من التواصل بهدف بناء الانسان الوسطي الذي يتحلى بفهم الإسلام كما يجب، وإعانته على أن يكون مواطنا صالحا يبني الأوطان ويدافع عنها ويشعر بالمسؤولية”.
كما نوه بالموقف المشرف للجزائر حيال القضية الفلسطينية، مؤكدا أن “ذلك ليس غريبا عن الجزائر التي قدمت الملايين من أجل التحرر فأعطت بذلك المثال الأعظم”.
كما تم خلال الزيارة إهداء ضيف الجزائر بعض ما أنجزته وزارة الشؤون الدينية بمناسبة ستينية الاستقلال على غرار مصحف البراي ومصحف رودوسي الموسوم بمصحف الجزائر في الأوساط الإفريقية.

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