الجزائر تعرف نهضة علمية وتطوّرا حضاريا

المفتي والقاضي الشرعي اللبناني أسامة عبد الرزاق الرفاعي:

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي يوم السبت، المفتي والقاضي الشرعي اللبناني الشيخ أسامة عبد الرزاق الرفاعي، الذي يزور الجزائر.

وفي تصريح صحفي عقب الاستقبال الذي جرى بمقر الوزارة، رحب الوزير بلمهدي بالرفاعي. مثنيا على “خصاله، باعتباره أحد العلماء والدعاة المميزين”.

وقال الوزير إن زيارة الرفاعي تأتي “لتبادل الخبرات والتناصح فيما يهم الأمة الاسلامية، وتبادل التجارب ليكون كل طرف سندا للآخر”.

من جهته، أبرز القاضي الشرعي اللبناني أن الزيارة “تأتي لمزيد من التواصل، بهدف بناء الإنسان الوسطي، الذي يتحلى بفهم الإسلام كما يجب”.

ونوّه المتحدث في تصريحه “بالموقف المشرف للجزائر حيال القضية الفلسطينية”. مؤكدا أن “ذلك ليس غريبا على البلاد، التي قدمت الملايين من أجل التحرّر”.

كما أثنى الشيخ الرفاعي على “النهضة العلمية والتطوّر الحضاري الذي تعرفه الجزائر”. معتبرا أن تدشين جامع الجزائر يمثل المعلم الأبرز الذي يؤكد على هوية البلاد.

وخلال هذه الزيارة، أهدي ضيف الجزائر بعض ما أنجزته وزارة الشؤون الدينية بمناسبة ستينية الاستقلال، على غرار مصحف البراي ومصحف رودوسي.