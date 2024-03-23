الجزائر تعزز أسطولها بسفينة جديدة مؤقتا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، تعزيز أسطولها بسفينة جديدة مؤقتا، حيث إستقبل ميناء الجزائر العاصمة أمس الجمعة، السفينة اليونانية المستأجرة “أريادن”، لنقل المسافرين الجزائرين من و إلى أوروبا خلال الفترة الصيفية المقبلة.

وحسب بيان للشركة الجزائرية عبر معرفاتها الرسمية، أكدت “سعيها لتمكين أكبر قدر ممكن من أفراد الجالية لدخول أرض الوطن و قضاء الشهر الفضيل و العيد المبارك وسط الأهل و الأقارب”، مفيدة بأن أول رحلة لهذه السفينة سيكون، غدا الأحد، عبر الخط الرابط بين الجزائر العاصمة ومرسيليا.