الجزائر تعزز حضورها داخل الاتحاد الأفريقي

حازت الجزائر على مجموعة من المناصب والعضويات البارزة ضمن هياكل وآليات الاتحاد الأفريقي، في خطوة تعكس مكانتها المتقدمة داخل المنظمة القارية، وتعزز الثقة التي تحظى بها دبلوماسيتها على المستوى الأفريقي.

وفي هذا السياق، سيتولى ممثل الجزائر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، السفير محمد خالد، رئاسة لجنة الممثلين الدائمين المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة.

كما تم اختيار الجزائر لعضوية عدد من اللجان والهيئات الهامة، من بينها اللجنة الوزارية للترشيحات في المنظومة الدولية، واللجنة الوزارية المكلفة بأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، إضافة إلى لجنة الممثلين الدائمين المعنية بالشؤون البيئية.

وشملت العضويات كذلك اللجنة الفنية المتخصصة للثقافة والشباب والرياضة، واللجنة الفنية المتخصصة للاتصالات والمواصلات، فضلاً عن انضمامها إلى مكتب العمليات القاري المعني بمكافحة الهجرة غير الشرعية ومقره الخرطوم.

ويعكس هذا التقدم الدبلوماسي الثقة المتزايدة التي تحظى بها الجزائر داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، ويؤكد دورها الفاعل في دعم مسارات السلم والتنمية والتكامل القاري، بما يعزز حضورها كشريك أساسي في القضايا الاستراتيجية للقارة الأفريقية.