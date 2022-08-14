الجزائر تعزي السودان في ضحايا الفيضانات

قدمت الجزائر تعازيها للسودان في ضحايا الفيضانات التي شهدتها البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أنه على إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها العديد من الولايات بجمهورية السودان، مخلِّفة خسائر بشرية ومادية معتبرة، تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة إلى أُسر وأهالي الضحايا، راجية من الله عزَّ وجلَّ أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمُنَّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

وتابع البيان “تجدِّدُ الجزائر في هذه الظروف الأليمة التعبير عن تضامنها التَّام مع جمهورية السودان الشَّقيقة”.