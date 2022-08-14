-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجزائر تعزي السودان في ضحايا الفيضانات

الشروق أونلاين
  • 78
  • 0
الجزائر تعزي السودان في ضحايا الفيضانات

قدمت الجزائر تعازيها للسودان في ضحايا الفيضانات التي شهدتها البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أنه على  إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها العديد من الولايات بجمهورية السودان، مخلِّفة خسائر بشرية ومادية معتبرة، تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة إلى أُسر وأهالي الضحايا، راجية من الله عزَّ وجلَّ أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمُنَّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

وتابع البيان “تجدِّدُ الجزائر في هذه الظروف الأليمة التعبير عن تضامنها التَّام مع جمهورية السودان الشَّقيقة”.

مقالات ذات صلة
الأولياء اقتنوا 40 ألف كتاب مدرسي “إلكترونيا”

الأولياء اقتنوا 40 ألف كتاب مدرسي “إلكترونيا”

ماذا سيحمل ماكرون في حقيبته لتخفيف التوتر مع الجزائر؟

ماذا سيحمل ماكرون في حقيبته لتخفيف التوتر مع الجزائر؟

عرسان يتوسّلون المُحسنين لإتمام “نصف الدين”

عرسان يتوسّلون المُحسنين لإتمام “نصف الدين”

وفاة فتاة وإنقاذ عائلتين إثر انقلاب قارب نزهة بالقالة

وفاة فتاة وإنقاذ عائلتين إثر انقلاب قارب نزهة بالقالة

بالفيديو.. شاهد لحظة تدخّل مروحيات الحماية المدنية لإخماد حرائق بجاية

بالفيديو.. شاهد لحظة تدخّل مروحيات الحماية المدنية لإخماد حرائق بجاية

 مشاورات موسعة خلال ثلاثة أشهر وهيئة خاصة للنظر في منازعات استعمال المصنفات

 مشاورات موسعة خلال ثلاثة أشهر وهيئة خاصة للنظر في منازعات استعمال المصنفات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد