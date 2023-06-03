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الجزائر تعزي الهند في ضحايا تصادم القطارات

الشروق أونلاين
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الجزائر تعزي الهند في ضحايا تصادم القطارات

قدمت الجزائر تعازيها للهند في ضحايا حادث تصادم القطارات الذي وقع الجمعة بولاية أوديشا في شرق البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: “على اثر حادث الاصطدام الذي وقع بين عدد من القطارات مساء الجمعة. بولاية أوديشا في شرق الهند. والذي خلف العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى. تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا. ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

كما تعرب الجزائر في هذا الظرف الأليم عن تعاطفها وتضامنها مع حكومة جمهورية الهند وشعبها الصديق.

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