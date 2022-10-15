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الجزائر تعزي تركيا في ضحايا انفجار منجم اماسرا

الشروق أونلاين
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الجزائر تعزي تركيا في ضحايا انفجار منجم اماسرا
ح.م

أعربت الجزائر، السبت، عن تضامنها مع تركيا على إثر الحادث الأليم لانفجار منجم ببلدة اماسرا بولاية بارطن شمال البلاد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: “وإذ تتقدم الجزائر بخالص تعازيها وعميق مواساتها إلى جمهورية تركيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى أهالي الضحايا، فإنها تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين راجية أن تتكلل جهود السلطات المعنية بالنجاح وإنقاذ جميع العالقين من عمال المنجم”.

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