-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الجزائر تعزي في ضحايا حريق مخيم جباليا بقطاع غزة

الشروق أونلاين
  • 514
  • 0
الجزائر تعزي في ضحايا حريق مخيم جباليا بقطاع غزة
ح.م
جثامين ضحايا الحريق

أعربت الجزائر، الجمعة، عن تعازيها الخالصة لفلسطين في ضحايا الحريق الذي اندلع ببناية سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد بيان للخارجية “على إثر حادثة الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة والذي خلف العديد من الضحايا والاصابات، تعرب الجزائر عن تعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وللشعب الفلسطيني عامة متمنية الشفاء العاجل للمصابين”.

وأضاف البيان “وفي هذا الظرف الأليم، تجدد الجزائر تضامنها التام مع دولة فلسطين لتجاوز هذه المحنة وما تفرضه من تحديات لا سيما في ظل الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة”.

وكان 21 مواطنا من عائلة واحدة قضوا مساء أمس الخميس، إثر حريق ضخم اندلع في منزلهم بمخيم جباليا.

مقالات ذات صلة
إيران تعتقل “عملاء” للمخابرات الفرنسية على أراضيها

إيران تعتقل “عملاء” للمخابرات الفرنسية على أراضيها

خبير دولي: هذه أوراق الجزائر لدخول مجموعة بريكس

خبير دولي: هذه أوراق الجزائر لدخول مجموعة بريكس

لأول مرة منذ 25 سنة.. وزيرة دفاع إسبانيا تزور سبتة ومليلية

لأول مرة منذ 25 سنة.. وزيرة دفاع إسبانيا تزور سبتة ومليلية

سحب السفراء العرب من المغرب بصفته دولة محتلة للصحراء الغربية

سحب السفراء العرب من المغرب بصفته دولة محتلة للصحراء الغربية

ليبيا: الدبيبة يشارك في حفل خاص بذكرى ثورة 1 نوفمبر

ليبيا: الدبيبة يشارك في حفل خاص بذكرى ثورة 1 نوفمبر

اييفانكا تعلق على قرار ترشح والدها: أهتم بأولادي

اييفانكا تعلق على قرار ترشح والدها: أهتم بأولادي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد