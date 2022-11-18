الجزائر تعزي في ضحايا حريق مخيم جباليا بقطاع غزة

أعربت الجزائر، الجمعة، عن تعازيها الخالصة لفلسطين في ضحايا الحريق الذي اندلع ببناية سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد بيان للخارجية “على إثر حادثة الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة والذي خلف العديد من الضحايا والاصابات، تعرب الجزائر عن تعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وللشعب الفلسطيني عامة متمنية الشفاء العاجل للمصابين”.

وأضاف البيان “وفي هذا الظرف الأليم، تجدد الجزائر تضامنها التام مع دولة فلسطين لتجاوز هذه المحنة وما تفرضه من تحديات لا سيما في ظل الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة”.

وكان 21 مواطنا من عائلة واحدة قضوا مساء أمس الخميس، إثر حريق ضخم اندلع في منزلهم بمخيم جباليا.