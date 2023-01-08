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الجزائر تعزّي السنغال في وفاة 40 شخصا بحادث مرور

الشروق أونلاين
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الجزائر تعزّي السنغال في وفاة 40 شخصا بحادث مرور

عبّرت الخارجية الجزائرية يوم الأحد، عن تضامنها مع السنغال، على إثر وفاة 40 شخصا في حادث مرور خطير.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج:

على إثر الحادث المروري الخطير الذي أودى بأرواح العديد من الضحايا بغنيبي بجمهورية السنغال الشقيقة، تتقدم الجزائر بخالص تعازيها لأسر المتوفين، ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب البيان عن “تعاطف الجزائر وتضامنها، مع جمهورية السنغال قيادة وحكومة وشعبا، في هذه الظروف الأليمة”.

وأسفر حادث تصادم بين حافلتين لنقل المسافرين بوسط السنغال، عن مقتل 40 شخصا، وإصابة 87 آخرين بجروح.

وأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال مساء الأحد، حالة الحداد العام في البلاد، ترحّما على أرواح ضحايا هذا الحادث.

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