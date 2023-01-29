الجزائر تعزّي تشاد بعد مقتل 20 شخصا في حادث خطير

قدّمت الجزائر تعزيتها لجمهورية تشاد على إثر الحادث المروري الخطير الذي أودى بأرواح العديد من الضحايا، على الطريق الرابط بين مدينتي “أم حجر” و”أبيشي”.

وحسب بيان للوزارة:”تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى”.

وأضاف البيان:”وفي هذا الظرف الأليم، تعرب الجزائر عن تعاطفها وتضامنها مع جمهورية تشاد الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا”.

وأسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا، وإصابة 9 آخرين بجروح. بعد اصطدام حافلة لنقل المسافرين مع شاحنة كانت متوقفة على الطريق.