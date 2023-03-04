الجزائر تعزّي في ضحايا حريق مستودع للوقود في إندونيسيا

قدّمت الجزائر تعزيتها في ضحايا حريق شبّ بمستودع للوقود بعاصمة إندونيسيا جاكارتا، مسفرا عن مقتل 17 شخصا.

وعبّرت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان “عن تعاطفها وتضامنها مع إندونيسيا في هذا الظرف الأليم.

وجاء في بيان التعزية:”على إثر الحريق الذي شبّ في مستودع وقود في العاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم الجمعة، ما تسبّب في سقوط العديد من القتلى والجرحى. تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا”.

“كما تعرب الجزائر في هذا الظرف الأليم عن تعاطفها وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا”، يضيف ذات البيان.