-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الجزائر تعزّي في ضحايا حريق مستودع للوقود في إندونيسيا

الشروق أونلاين
  • 122
  • 0
الجزائر تعزّي في ضحايا حريق مستودع للوقود في إندونيسيا
ح.م
حريق في إندونيسيا

قدّمت الجزائر تعزيتها في ضحايا حريق شبّ بمستودع للوقود بعاصمة إندونيسيا جاكارتا، مسفرا عن مقتل 17 شخصا.

وعبّرت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان “عن تعاطفها وتضامنها مع إندونيسيا في هذا الظرف الأليم.

وجاء في بيان التعزية:”على إثر الحريق الذي شبّ في مستودع وقود في العاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم الجمعة، ما تسبّب في سقوط العديد من القتلى والجرحى. تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا”.

“كما تعرب الجزائر في هذا الظرف الأليم عن تعاطفها وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا”، يضيف ذات البيان.

مقالات ذات صلة
ماكرون: عهد إفريقيا الفرنسية “إنتهى” (فيديو)

ماكرون: عهد إفريقيا الفرنسية “إنتهى” (فيديو)

في بلد عربي.. قرار بتسعير المواد الغذائية بالدولار الأمريكي

في بلد عربي.. قرار بتسعير المواد الغذائية بالدولار الأمريكي

“تل أبيب تحترق وسارة تصفف شعرها”.. محاصرة زوجة نتنياهو في صالون حلاقة

“تل أبيب تحترق وسارة تصفف شعرها”.. محاصرة زوجة نتنياهو في صالون حلاقة

البرلمان الفنلندي يوافق على انضمام البلاد إلى الناتو

البرلمان الفنلندي يوافق على انضمام البلاد إلى الناتو

الرئيس تبون: الجزائر متمسكة بمبادئ حركة عدم الإنحياز

الرئيس تبون: الجزائر متمسكة بمبادئ حركة عدم الإنحياز

إسبانيا: “حركة تصحيحية” داخل حزب سانشيز بسبب الصحراء الغربية

إسبانيا: “حركة تصحيحية” داخل حزب سانشيز بسبب الصحراء الغربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد