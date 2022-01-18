الجزائر تعلن المشاركة في الصالون الدولي للسياحة بروسيا

أعلن الديوان الوطني للسياحة، الثلاثاء، عن مشاركته في الصالون الدولي للسياحة والأسفار بروسيا، المقرر في الفترة الممتدة من 15 الى 17 مارس 2022، من أجل الترويج للوجهة السياحية الجزائرية،

وحسب بيان للديوان عبر صفحته الرسمية على فايسبوك فإنه “سيشارك قطاع السياحة والصناعة التقليدية في الصالون الدولي للسياحة والاسفار بروسيا “Mitt Moscou” وهذا في الفترة الممتدة من 15 الى 17 مارس 2022، للترويج للوجهة السياحية الجزائرية و التعريف بالمقومات والموروث المادي والامادي”.

وحسب نفس المصدر، يأتي ذلك تجسيدا لمخطط عمل الحكومة في المجال السياحي الرامي الى تنفيذ ” مخطط وجهة الجزائر “.

وأضاف “أنه على الراغبين المشاركة في هذه التظاهرة من وكالات سياحة وأسفار ومتعاملين سياحيين إرسال طلب المشاركة مرفق ببطاقة تقنية للمنتوجات والعروض التي سيتم تقديمها في هذا الاطار قصد دراستها في أجل لا يتعدى 25 جانفي 2022”.

ودعا الديوان الراغبين في المشاركة إلى إرسال الطلبات عبر البريد الالكتروني التالي: ont@mta.gov.dz