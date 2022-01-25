الجزائر تعلن تضامنها مع السعودية والامارات

أعلنت الجزائر، مساء الاثنين، عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على إدانتها واستنكارها لتوالي الإعتداءات على البلدين.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتوالي الاعتداءات على كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتجدد تضامنها الدائم مع البلدين الشقيقين”.

وأعربت عن شجبها لهذه الأعمال العدائية، داعية مجددا إلى تفادي التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان مستقبل يسود فيه السلم والأمن والرفاهية لصالح كافة شعوب المنطقة.