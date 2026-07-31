الجزائر تعلن حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام إثر فاجعة بومرداس

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة 31 جويلية، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم، إثر حادث المرور المميت الذي وقع في ولاية بومرداس وأسفر عن وفاة عدد من المواطنين.

وأكد الرئيس عبد.المجيد تبون، في البيان، أنه تلقى “بمزيد من الأسى والحزن العميقين” خبر “فاجعة حادث المرور المميت، الذي وقع بولاية بومرداس وأودى بحياة أرواح عدد من أبناء الجزائر، بسبب مجرمي وإرهاب الطرقات، وستضرب العدالة بيد من حديد وبلا هوادة بعد التحقيقات التي ستكشف ملابسات الحادث”.

وتقدم الرئيس تبون بأخلص التعازي إلى أسر الضحايا، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين في الحادث.

وبموجب القرار، سيتم تنكيس الأعلام الوطنية عبر كامل التراب الوطني طوال فترة الحداد الوطني التي تستمر ثلاثة أيام.