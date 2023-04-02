الجزائر تعلن عن تخفيض طوعي إضافي لإنتاجها من النفط

ستقوم الجزائر بتخفيض طوعي لإنتاجها من النفط، بداية من شهر ماي المقبل. حسب ما أعلنته وزارة الطاقة والمناجم يوم الأحد.

وسيبلغ مقدار هذا التخفيض، حسب بيان للوزارة، 48 ألف برميل يوميًا. وتمتدّ فترة تطبيقه بين بداية ماي ونهاية العام 2023.

واتخذت الجزائر هذا القرار، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. الذي يضمّ منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها.

وقالت الوزارة، إن هذا التخفيض الطوعي هو “إجراء احترازي، يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ33 لأوبك بلس، في 5 أكتوبر 2022”.