-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر تعلن عن تخفيض طوعي إضافي لإنتاجها من النفط
اقتصاد

الجزائر تعلن عن تخفيض طوعي إضافي لإنتاجها من النفط

الشروق أونلاين
  • 172
  • 0
الجزائر تعلن عن تخفيض طوعي إضافي لإنتاجها من النفط
أرشيف
تخفيض إضافي لإنتاج الجزائر من النفط

ستقوم الجزائر بتخفيض طوعي لإنتاجها من النفط، بداية من شهر ماي المقبل. حسب ما أعلنته وزارة الطاقة والمناجم يوم الأحد.

وسيبلغ مقدار هذا التخفيض، حسب بيان للوزارة، 48 ألف برميل يوميًا. وتمتدّ فترة تطبيقه بين بداية ماي ونهاية العام 2023.

واتخذت الجزائر هذا القرار، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس. الذي يضمّ منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها.

وقالت الوزارة، إن هذا التخفيض الطوعي هو “إجراء احترازي، يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ33 لأوبك بلس، في 5 أكتوبر 2022”.

مقالات ذات صلة
جنوب إفريقيا تعلن عن 12 طلبا للانضمام إلى بريكس بينها الجزائر

جنوب إفريقيا تعلن عن 12 طلبا للانضمام إلى بريكس بينها الجزائر

هذه القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات في الجزائر

هذه القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات في الجزائر

التعاون التجاري مع أمريكا والصين محور لقاء وزير التجارة مع سفيري البلدين

التعاون التجاري مع أمريكا والصين محور لقاء وزير التجارة مع سفيري البلدين

من “أونساج” إلى “أناد”.. خطة تصحيحية لرُبع مليون قرض

من “أونساج” إلى “أناد”.. خطة تصحيحية لرُبع مليون قرض

الجزائر تكتسح منافسيها في سوق الغاز الإيطالية

الجزائر تكتسح منافسيها في سوق الغاز الإيطالية

مشاركة 650 متعامل أجنبي في مؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة بالجزائر

مشاركة 650 متعامل أجنبي في مؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة بالجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد