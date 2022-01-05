الجزائر تعلن عن زيادة جديدة في حجم انتاج النفط

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم، الثلاثاء، عن رفع مستوى إنتاج النفط الجزائري بـ10 آلاف برميل يوميا في فيفري المقبل، ليصل إلى 982 ألف برميل يوميا، عقب قرارات الاجتماع الوزاري الـ 24 لأوبك+.

وحسب بيان للوزارة فقد جاء القرار خلال اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها “أوبك +”، حيث اتفق الأعضاء على زيادة إجمالي إنتاج النفط بـ400 ألف برميل/ يوميا في فيفري المقبل، وفقا لمخطط الزيادة الشهرية المقررة في جويلية 2021.

وقام أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الإمتثال للإلتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر نوفمبر 2021 والذي بلغ 117 %.

كما شارك عرقاب حسب المصدر ذاته، في أعمال الاجتماع الوزاري الرابع والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون.

وتقرر في ختام هذا الاجتماع إعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك.

كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الإجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر فيفري 2022.

بالنسبة للجزائر، سيبلغ مستوى انتاجها 982 ألف برميل في اليوم خلال شهر فيفري 2022.

عرقاب يبحث أوضاع سوق النفط العالمية في اجتماعين وزارين الثلاثاء

وفي 2 جانفي 2021، أعلنت وزارة الطاقة أن محمد عرقاب سيبحث الثلاثاء، أوضاع سوق النفط العالمية في اجتماعين وزارين لدول أوبك+، واللجنة المراقبة الوزارية المشتركة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة، الأحد أن الاجتماع الوزراي الـ 24 لدول أوبك+ واجتماع لجنة المراقبة الوزراية الـ 36، سيخصصان لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.

وسيكون الاجتماعان مسبوقان, باجتماع خاص للمؤتمر الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”, وذلك الاثنين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, بمشاركة الوزير عرقاب.

وسيخصص هذا الاجتماع الخاص لدراسة الجوانب التنظيمية للمنظمة.