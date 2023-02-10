-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر تعلن عن مساعدات مالية بقيمة 45 مليون دولار لتركيا وسوريا
الجزائر

الجزائر تعلن عن مساعدات مالية بقيمة 45 مليون دولار لتركيا وسوريا

الشروق أونلاين
  • 614
  • 0
الجزائر تعلن عن مساعدات مالية بقيمة 45 مليون دولار لتركيا وسوريا
ح.م

قررت الجزائر تقديم مساعدات مالية لكل من تركيا وسوريا لدعمهما في جهود التكفل بمنكوبي الزلزال.
وجاء في بيان للحكومة: تنفيذًا للتعليمات التي أسداها السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين، تضامنًا معهما على إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما.

مقالات ذات صلة
الدرك: هذه الطرق المقطوعة جراء عودة تساقط الثلوج

الدرك: هذه الطرق المقطوعة جراء عودة تساقط الثلوج

قائد “أفريكوم”: نقاشات مع الجزائر حول أرضية صلبة للعمل المشترك

قائد “أفريكوم”: نقاشات مع الجزائر حول أرضية صلبة للعمل المشترك

العثور على رؤوس وبقايا حمير مذبوحة بالبويرة

العثور على رؤوس وبقايا حمير مذبوحة بالبويرة

الغش في الموازين بالأسواق.. وزير التجارة يعلن حصيلة 2022

الغش في الموازين بالأسواق.. وزير التجارة يعلن حصيلة 2022

الجزائر غاضبة من غدر الفرنسيّين!

الجزائر غاضبة من غدر الفرنسيّين!

مساعدات جزائرية

مساعدات جزائرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد