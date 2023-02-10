الجزائر تعلن عن مساعدات مالية بقيمة 45 مليون دولار لتركيا وسوريا

قررت الجزائر تقديم مساعدات مالية لكل من تركيا وسوريا لدعمهما في جهود التكفل بمنكوبي الزلزال.

وجاء في بيان للحكومة: تنفيذًا للتعليمات التي أسداها السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين، تضامنًا معهما على إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما.