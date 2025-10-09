الجزائر تعود إلى المونديال

اقتطع المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مساء الخميس، تذكرة التأهّل لِنهائيات كأس العالم 2026. وعاد إلى تظاهرة المونديال، بعد أن غاب عن آخر نسختَين.

وفاز “الخضر” بِنتيجة (0-3) على المنافس الصومالي، في مباراة احتضن أطوارها ملعب “ميلود هدفي” بِوهران، لِحساب الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات المونديال. وأدارها طاقم من مالاوي، يقوده حكم الساحة غودفري فيليب نخاكانانغا.

وبدا أن رجال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش وقد دخلوا أرضية الميدان مصمّمين على التأهّل المبكّر، حيث لم تمرّ سوى 6 دقائق فقط، حتّى تمكّن المهاجم محمد الأمين عمورة من هز الشباك الصومالية. ثم أضاف القائد والجناح رياض محرز الهدف الثاني بعد 13 دقيقة من ذلك.

وأمام منافس صومالي غير متعوّد على المسابقات الدولية الكبرى، استمرّ “الخضر” في بسط هيمنتهم في الشوط الثاني، وأضافوا هدفا ثالثا بِواسطة عمورة مجدّدا في الدقيقة الـ 57.

وفي الدقيقة الـ 85، أخرج الناخب الوطني متوسط الميدان هشام بوداوي بِداعي الإصابة، وعوّضه بِزميله المهاجم ياسين بن زية. قبل أن يُنهي “محاربو الصحراء” المباراة بِفوز وتأهّل مستحقّ لِنهائيات كأس العالم 2026.

وعن النفس الفوج السابع، وفي مقابلتَين لُعبتا أيضا مساء الخميس. فازت أوغندا خارج القواعد على الفريق البوتسواني (0-1)، بينما خسرت الموزمبيق بِميدانها (1-2) أمام غينيا كوناكري.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- الجزائر 22ن

2- أوغندا 18ن

3- الموزمبيق 15ن

4- غينيا كوناكري 14ن

5- بوتسوانا 9ن

6- الصومال 1ن

وهكذا حجز المنتخب الوطني الجزائري قبل الآوان مقعدا في مونديال 2026، بينما سيتصارع على التأشيرة الثانية كل منتخبَي أوغندا والموزمبيق. لكن وجب التوضيح بخصوص التذكرة الثانية والأخيرة، فصاحبها مطالب بِإنهاء دور المجموعات في أفضل رتبة ثانية بِالاستناد إلى كل المجموعات التسع، وهنا رصد المنظّمون 4 بطاقات فقط لِتسعة منتخبات.

وبات “محاربو الصحراء” وقد نالوا تأشيرة المشاركة في نهائيات كأس العالم لِخامس مرّة، بعد نسخ إسبانيا 1982 والمكسيك 1986 وجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014.

وفي الجولة العاشرة والأخيرة المبرمجة الثلاثاء المقبل، يُواجه “الخضر” الزائر الأوغندي بِتيزي وزو، في مباراة “شكلية” لِزملاء المدافع عيسى ماندي. وتلعب الصومال مع الموزمبيق بِوهران، ويتبارى منتخب بوتسوانا مع ضيفه فريق غينيا كوناكري.